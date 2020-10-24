В Хабаровском крае более 36 тысяч человек остались без света

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В Хабаровском крае более 36 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.
В Хабаровском крае более 36 тысяч человек остались без света
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«23 октября с 17:10 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходят отключения в электрических сетях 35—110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населённых пунктах края (около 36 200 человек). 

Подчёркивается, что ликвидация последствия находится на контроле Минэнерго России.

Ранее в компании «Россети» сообщили, что электроснабжение Тувы восстановлено, энергетики устранили неисправность.

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