Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883

Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883.

«В результате землетрясения 885 наших граждан ранены. Из 17 зданий в Измире, где проводились поисково-спасательные работы, в девяти они завершены, в восьми продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее сообщалось, что не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции.

Также в Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения.