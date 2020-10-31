Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883
- Reuters
«В результате землетрясения 885 наших граждан ранены. Из 17 зданий в Измире, где проводились поисково-спасательные работы, в девяти они завершены, в восьми продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
Ранее сообщалось, что не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции.
Также в Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения.