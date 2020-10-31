Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883

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Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883.
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883
  • Reuters

«В результате землетрясения 885 наших граждан ранены. Из 17 зданий в Измире, где проводились поисково-спасательные работы, в девяти они завершены, в восьми продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее сообщалось, что не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции.

Также в Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения.

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