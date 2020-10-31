Хуснуллин рассказал о ситуации с водоснабжением в Симферополе

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В Симферополе сложилась непростая ситуация с водоснабжением, будут выработаны дополнительные меры для модернизации системы, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин рассказал о ситуации с водоснабжением в Симферополе
  • РИА Новости

«Непростая ситуация, особенно по Симферополю, где существуют достаточно большие ограничения по потреблению воды», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Он выразил надежду, что, возможно, погода поможет и ситуация станет проще.

Вице-премьер рассказал, что правительство подготовило набор дополнительных мероприятий.

Ранее в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.

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