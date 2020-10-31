Спасатели локализовали пожар в поликлинике в Челябинске

Пожар в поликлинике в Челябинске локализован спасателями на площади 130 кв. м.

«Огнём были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома, предварительно, пострадавших нет. Пожар локализован на площади 130 кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на первом и втором этажах поликлиники находятся корпуса для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, произошёл пожар, были эвакуированы 150 человек.