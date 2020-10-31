Власти пока не планируют вводить пропуска в Москве
- АГН «Москва»
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«Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и в других странах мира», — приводит ТАСС слова Лысенко.
Министр добавил, что решения, реализованные в разных странах, имеют особенности, зависящие в том числе от сформированной в конкретном городе или государстве IT-инфраструктуры.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране всеобщего режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.