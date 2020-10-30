У монумента Эрнста Неизвестного «Маска скорби» в Магадане прошла церемония памяти жертв политических репрессий.

Об этом сообщает ОТР.

Из-за пандемии количество участников было ограничено. У мемориала сменяли друг друга группы по 15 человек.

«Наверное, нет в нашей стране семьи, которая вообще не испытала бы молоха тоталитаризма. И в моей семье были люди. Мои дяди, бабушки, дедушки, которые прошли лагеря», — заявила жительница Магадана Ирина Борщевская.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.