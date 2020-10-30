В Магадане прошла церемония памяти жертв политических репрессий
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Об этом сообщает ОТР.
Из-за пандемии количество участников было ограничено. У мемориала сменяли друг друга группы по 15 человек.
«Наверное, нет в нашей стране семьи, которая вообще не испытала бы молоха тоталитаризма. И в моей семье были люди. Мои дяди, бабушки, дедушки, которые прошли лагеря», — заявила жительница Магадана Ирина Борщевская.
Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.