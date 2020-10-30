Паслер обратился к жителям Оренбургской области в День памяти жертв политических репрессий

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.

Об этом сообщает RIA56.

«Восстановить историческую справедливость и сохранить память о пострадавших и безвинно погибших земляках — наш общий долг. В 1930—1950-е годы репрессировали больше 26 тыс. оренбуржцев. Более 7 тыс. расстреляли», — сказал Паслер.

По его словам, нужно помнить обо всех погибших. Как отметил глава региона, в области проживают 3078 репрессированных и впоследствии реабилитированных граждан и они всегда могут рассчитывать на поддержку властей и жителей области.

Со своей стороны, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что политические репрессии затронули все слои общества.

«Пострадали рабочие и крестьяне, военные и государственные служащие, учёные и деятели культуры, священнослужители и инженеры. Практика выселения и репрессий применялась по отношению к целым народам. Убеждён, что у всех нас нет права на забвение подобных преступлений против народа», — цитирует Моора «Вслух.ру».

Губернатор добавил, что правдивая информация о тех годах станет гарантией, что эти трагические события никогда не повторятся.