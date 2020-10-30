В Петербурге почтили память жертв политических репрессий

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В Санкт-Петербурге почтили память жертв политических репрессий.
В Петербурге почтили память жертв политических репрессий
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

В частности, состоялась церемония возложения цветов к Соловецкому камню.

Там же прошла акция «Вспомнить всех поимённо». Участники по очереди читали фамилии репрессированных ленинградцев.

Кроме того, в Музее политической истории открылась выставка, рассказывающая о судьбе одной из узниц ГУЛАГа Тамары Петкевич. На экспозиции представлены личные вещи, фотографии.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.

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