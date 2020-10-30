В Петербурге почтили память жертв политических репрессий
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
В частности, состоялась церемония возложения цветов к Соловецкому камню.
Там же прошла акция «Вспомнить всех поимённо». Участники по очереди читали фамилии репрессированных ленинградцев.
Кроме того, в Музее политической истории открылась выставка, рассказывающая о судьбе одной из узниц ГУЛАГа Тамары Петкевич. На экспозиции представлены личные вещи, фотографии.
Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.