В Петербурге почтили память жертв политических репрессий

В Санкт-Петербурге почтили память жертв политических репрессий.

Об этом сообщает НТВ.

В частности, состоялась церемония возложения цветов к Соловецкому камню.

Там же прошла акция «Вспомнить всех поимённо». Участники по очереди читали фамилии репрессированных ленинградцев.

Кроме того, в Музее политической истории открылась выставка, рассказывающая о судьбе одной из узниц ГУЛАГа Тамары Петкевич. На экспозиции представлены личные вещи, фотографии.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий.