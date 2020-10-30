Школьника из Петербурга наградили за спасение девочки с собакой из реки

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Школьника Семёна Уварова из Санкт-Петербурга наградили медалью «За проявленное мужество». Он спас девочку с собакой из реки.
Школьника из Петербурга наградили за спасение девочки с собакой из реки
  • Семен Уваров / © Смольный

Об этом сообщает kp.ru.

Церемония состоялась в онлайн-режиме при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и парламентария Вячеслава Макарова.

«Зимой на льду реки Ижоры могла произойти трагедия. Но смелый юноша не позволил случиться страшному. Семён занимается спортом, знает, как действовать в экстремальной ситуации. Он обладает не только силой духа, но и добрым сердцем ленинградца-петербуржца», — заявил губернатор Александр Беглов.

Инцидент произошёл зимой 2020 года. Девочка и собака провалились под лёд. Уваров спас обоих.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.

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