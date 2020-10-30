В Петербурге заработала интерактивная выставка «Битва за Ленинград»

В Санкт-Петербурге заработала интерактивная выставка «Битва за Ленинград».

Об этом сообщает Nation News.

Как отметили организаторы, очень важно помнить своё историческое наследие.

Руководитель проекта «Память» Валентина Нарваткина выразила радость в связи с участием в выставке. Проект помогает сохранить память о бойцах, родственники которых ничего не знают о погибших. За время существования проекта удалось установить личности более 5,5 тыс. человек.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.