В Петербурге заработала интерактивная выставка «Битва за Ленинград»

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В Санкт-Петербурге заработала интерактивная выставка «Битва за Ленинград».
В Петербурге заработала интерактивная выставка «Битва за Ленинград»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Как отметили организаторы, очень важно помнить своё историческое наследие.

Руководитель проекта «Память» Валентина Нарваткина выразила радость в связи с участием в выставке. Проект помогает сохранить память о бойцах, родственники которых ничего не знают о погибших. За время существования проекта удалось установить личности более 5,5 тыс. человек.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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