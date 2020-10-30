В посольстве Узбекистана прокомментировали сообщения о мальчике, проживающем в подмосковном лесу

В посольстве Узбекистана прокомментировали сообщения о маленьком мальчике, проживающем с отцом в хижине в подмосковном лесу.

Об этом информирует Life.ru.

В дипломатическом представительстве заявили, что находятся в контакте с районными отделами опеки и внутренних дел. Отец ребёнка — гражданин Узбекистана.

«Сработав на опережение, предложили свою помощь. Помощь по установлению личности его, его отца и возможному оформлению сертификатов на возвращение в Узбекистан», — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведёт проверку по факту проживания маленького мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу.