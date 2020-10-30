В Ростуризме рассказали о ходе программы по продаже туров с кешбэком

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне в рамках второго этапа программы туристического кешбэка приобрели путешествий на общую сумму более 1 млрд рублей, передаёт ТАСС.

«По состоянию на сегодняшний день общий объём бронирований в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд рублей. Впереди ещё больше месяца продаж», — сообщила глава ведомства.

Она отметила, что пандемия по-прежнему остаётся сдерживающим фактором при принятии решения о путешествии, и это отражается на глубине бронирований.

«Мы видим, что в среднем плечо бронирований очень короткое и составляет около 10—12 дней, так как люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию», — заявила Догузова.

Ранее в Крыму прокомментировали ситуацию с увеличением турпотока: число отдыхающих на полуострове в сентябре возросло по сравнению с прошлым годом на 40%.