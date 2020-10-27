В Крыму прокомментировали ситуацию с увеличением турпотока

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В Крыму прокомментировали ситуацию с увеличением турпотока, число отдыхающих на полуострове в сентябре возросло по сравнению с прошлым годом на 40%.
В Крыму прокомментировали ситуацию с увеличением турпотока
  • РИА Новости

«Мы можем говорить, что, если сравнивать с предыдущим годом, который был успешным, плюс 40%. Сентябрь плюс 40% и, я думаю, что октябрь в итоге тоже будет не меньше 30—40% как минимум», — цитирует «Новый Севастополь» министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

По его словам, говоря об ожидаемом количестве туристов в следующие месяцы, нужно учитывать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Волченко, достаточно активно бронируются новогодние праздники и в принципе зимний и весенний периоды.

«Но всё будет в значительной мере определено мерами Роспотребнадзора», — пояснил он.

Симферополь стал одним из наиболее популярных направлений среди россиян, ищущих билеты на новогодние праздники.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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