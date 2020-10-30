В Тамбовской области появился ещё один мусоросортировочный комплекс
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Эксплуатацией занимается ООО «Рассказовская экологическая компания», которое получило в 2020 году лицензию на сортировку твёрдых коммунальных отходов. Договор с администрацией Петровского района подписан на пять лет.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.