Мантуров назвал сроки действия уведомительного режима маркировки лекарств

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что уведомительный режим маркировки лекарств в России продлится максимум до конца года, передаёт ТАСС.
Мантуров назвал сроки действия уведомительного режима маркировки лекарств
  • © Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

«Я думаю, что максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости в системе маркировки», — сообщил министр.

Говоря о производственном сегменте, Мантуров отметил, что «все предприятия полностью выстроились в систему, сбоев нет, и при этом ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки. — RT), переводя на уведомительный порядок, в том числе увеличил работу системы в 12 раз».

«В том числе это касается огромного объёма документации, поэтому по проблемам, связанным с дистрибуцией и поставкой в аптечные сети, я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты на практике», — добавил он.

Ранее Мантуров заявил о временном переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим на фоне повышенного спроса на препараты.

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