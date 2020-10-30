Эксперт прокомментировала поисковые работы в Псковской области

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева прокомментировала поисковые работы в Псковской области.
Эксперт прокомментировала поисковые работы в Псковской области
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Неизвестного остаётся ещё очень много. Хотя и многое сделано для исследований, для увековечивания памяти, трагедии, а также подвигов в годы Великой Отечественной войны. Эти раскопки проходили в рамках большого проекта «Без срока давности», который включает архивные исследования, изучение вопроса трагедии жителей, пострадавших от рук военных преступников, поисковые работы», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в ряде регионов заведены уголовные дела. Например, 27 октября в Новгородской области районный суд вынес решение, что массовые убийства в деревне Жестяная Горка — геноцид советского народа.

«Те детки, которые были найдены под Псковом, — это ещё одно подтверждение факта геноцида», — отметила Цунаева.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны в Псковской области обнаружили останки 188 человек, убитых нацистами.

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