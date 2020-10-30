В Псковской области обнаружены останки убитых нацистами 188 человек

Сотрудники Следственного комитета России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны в Псковской области обнаружили останки 188 человек, убитых нацистами.

«В ходе расследования проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на десятом раскопе в посёлке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям», — сообщает пресс-служба СК.

Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.

Ранее Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства нацистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны.