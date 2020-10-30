В Псковской области обнаружены останки убитых нацистами 188 человек
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«В ходе расследования проведено десять раскопок, в результате которых извлечены останки 188 человек, в том числе на десятом раскопе в посёлке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям», — сообщает пресс-служба СК.
Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.
Ранее Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства нацистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны.