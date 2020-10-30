Удмуртия вошла в проект национального бренда «Сделано в России»
- © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На сайте MadeinRussia появится раздел, посвящённый Удмуртии. Как отметил глава республики Александр Бречалов, это поможет экспортёрам расширить географию поставок, найти новых партнёров за рубежом.
Также предусмотрено продвижение удмуртских компаний на площадках крупнейших в России конгрессно-выставочных мероприятий.
Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.