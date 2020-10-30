В Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева заявила, что в следующие два года в региональных школах появится 40 новых «точек роста», а в 2023 году — ещё 20.
В Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Надеемся, что до 2023 года индивидуальная образовательная программа будет построена в каждом учреждении независимо от того, на какой территории оно находится — сельской или городской», — рассказала руководитель ведомства.

В ближайшее время планируется также создание центров цифрового образования для детей «IT-куб» и открытие на базе школ технопарков «Кванториум». Это, по мнению министра, удовлетворит потребность учеников, тяготеющих к цифровому и техническому направлениям, всех городов и посёлков в получении образования.

В мае сайт «Москва 24» сообщал о работе проекта «IT-класс в московской школе» для выпускников девятых классов.

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