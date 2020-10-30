Патрушев заявил об увеличении иностранного финансирования оппозиции

Финансирование из-за рубежа несистемной оппозиции в России значительно увеличилось, заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

По его словам, лидеры прозападной несистемной оппозиции «обладают ресурсом для массового вовлечения представителей молодого поколения в протестные выступления».

«Их возможности существенно повышаются в связи со значительным увеличением финансирования из-за рубежа российских НКО», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Он отметил, что «особое внимание деструктивных политических сил либерального толка уделяется наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах».

Также «усиливается воздействие на подростков «крайне левых» и «крайне правых» экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок», добавил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад оказывает военную и финансовую поддержку оппозиции в Белоруссии.