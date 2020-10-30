В Вологодской области рассказали о строительстве моста и планах по реконструкции автотрассы

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В посёлке Шексна открыли движение по реконструированному участку трассы А-114, а также рассказали о предстоящей реконструкции автодороги, соединяющей Вологду и Череповец.
В Вологодской области рассказали о строительстве моста и планах по реконструкции автотрассы
  • © Правительство Вологодской области

Об этом сообщает kp.ru.

«Два года назад в посёлке Шексна по поручению президента России стартовали работы по расширению этой трассы до четырёх полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 м, 6 км трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы», — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Расширение трассы у посёлка Шексна — один из этапов реконструкции всей автодороги, соединяющей Вологду и Череповец.

Параллельно в этом году работы начались со стороны Вологды на участке от железнодорожной станции Дикая до посёлка Стризнево — в общей сложности это 21 км автодороги. В следующем году начнётся реконструкция участка дороги от посёлка Шексна до череповецкого аэропорта — это ещё около 40 км трассы.

Ранее НСН сообщала о планах московских властей по строительству дорог в столице.

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