В Вологодской области рассказали о строительстве моста и планах по реконструкции автотрассы

В посёлке Шексна открыли движение по реконструированному участку трассы А-114, а также рассказали о предстоящей реконструкции автодороги, соединяющей Вологду и Череповец.

Об этом сообщает kp.ru.

«Два года назад в посёлке Шексна по поручению президента России стартовали работы по расширению этой трассы до четырёх полос. Для этого было необходимо построить новый мост длиной 290 м, 6 км трассы, новую двухуровневую развязку с разворотными кольцами, пешеходные переходы», — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Расширение трассы у посёлка Шексна — один из этапов реконструкции всей автодороги, соединяющей Вологду и Череповец.

Параллельно в этом году работы начались со стороны Вологды на участке от железнодорожной станции Дикая до посёлка Стризнево — в общей сложности это 21 км автодороги. В следующем году начнётся реконструкция участка дороги от посёлка Шексна до череповецкого аэропорта — это ещё около 40 км трассы.

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