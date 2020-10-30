В Москве рассказали подробности о побеге трёхлетнего ребёнка из детсада

Директор школы «Глория» Ирина Патрикеева рассказала подробности о побеге трёхлетнего ребёнка из детсада в Москве.

Инцидент произошёл 28 октября. В тот же день его нашли в торговом центре «Час Пик».

«Во время прогулки один из воспитанников покинул территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу ребёнка, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции, которые сразу нашли мальчика», — заявила Патрикеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что ребёнок вернулся к занятиям, жалоб на здоровье у него нет.

Администрация школы, к которой прикреплён детсад, проводит служебное расследование.

«Кроме того, мы дополнительно проработаем вопрос доступа и выхода с территории», — добавила Патрикеева.

Как сообщал progorod43, в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.