В Москве рассказали подробности о побеге трёхлетнего ребёнка из детсада

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Директор школы «Глория» Ирина Патрикеева рассказала подробности о побеге трёхлетнего ребёнка из детсада в Москве.
В Москве рассказали подробности о побеге трёхлетнего ребёнка из детсада
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 28 октября. В тот же день его нашли в торговом центре «Час Пик».

«Во время прогулки один из воспитанников покинул территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу ребёнка, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции, которые сразу нашли мальчика», — заявила Патрикеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что ребёнок вернулся к занятиям, жалоб на здоровье у него нет.

Администрация школы, к которой прикреплён детсад, проводит служебное расследование.

«Кроме того, мы дополнительно проработаем вопрос доступа и выхода с территории», — добавила Патрикеева.

Как сообщал progorod43, в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.

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