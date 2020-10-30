В Нижегородской области для медиков продлили бесплатный проезд

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о продлении бесплатного проезда в общественном транспорте для медиков и волонтёров.
В Нижегородской области для медиков продлили бесплатный проезд
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Проездные для тех, кто участвует в противодействии распространению COVID-19, будут действовать до снятия режима повышенной готовности.

«Важно поддержать тех, кто сегодня на передовой линии в борьбе с пандемией», — отметил Глеб Никитин.

Как сообщала ранее газета «Реальное время», в Казани возобновил работу штаб взаимопомощи «Мы вместе», волонтёры которого будут доставлять продукты питания и лекарства одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет.

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