В Нижегородской области для медиков продлили бесплатный проезд
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Проездные для тех, кто участвует в противодействии распространению COVID-19, будут действовать до снятия режима повышенной готовности.
«Важно поддержать тех, кто сегодня на передовой линии в борьбе с пандемией», — отметил Глеб Никитин.
Как сообщала ранее газета «Реальное время», в Казани возобновил работу штаб взаимопомощи «Мы вместе», волонтёры которого будут доставлять продукты питания и лекарства одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет.