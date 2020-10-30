В сахалинском Минздраве прокомментировали сообщения об аварийном состоянии бокса для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения об аварийном состоянии бокса для пациентов с COVID-19.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что ведомство организовало проверку.

«Выяснилось, что данное помещение не является палатой, не используется для размещения пациентов и проведения в нём лечения», — сказал Кузнецов.

По его словам, медпомощь оказывается в соответствии со стандартами.

«Проверка по данным пациентам показала, что тактика лечения была выбрана верно. В связи с положительной динамикой 20 октября женщина с ребёнком была выписана из стационара», — добавил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на инцидент со скорыми в Омске.