В сахалинском Минздраве прокомментировали сообщения об аварийном состоянии бокса для пациентов с COVID-19
- © Павел Кононов
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что ведомство организовало проверку.
«Выяснилось, что данное помещение не является палатой, не используется для размещения пациентов и проведения в нём лечения», — сказал Кузнецов.
По его словам, медпомощь оказывается в соответствии со стандартами.
«Проверка по данным пациентам показала, что тактика лечения была выбрана верно. В связи с положительной динамикой 20 октября женщина с ребёнком была выписана из стационара», — добавил он.
Ранее сообщалось, что губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на инцидент со скорыми в Омске.