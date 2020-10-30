В Подмосковье к работе в инфекционных центрах приступили ещё 637 медиков

За последние десять дней на работу в инфекционные центры Подмосковья поступили ещё 637 медицинских сотрудников. Врачи будут работать с пациентами с коронавирусом.

Как сообщает телеканал «360», об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По её словам, за десять дней инфекционные больницы привлекли к работе 266 врачей, 270 сотрудников среднего персонала и 101 — младшего.

«Система здравоохранения сегодня испытывает колоссальную нагрузку. Мы уже разворачиваем дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, пневмонией», — констатировала Стригункова.

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