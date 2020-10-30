Во ФСИН назвали число выявленных случаев COVID-19 в СИЗО и колониях
- РИА Новости
Он заявил, что «за весь период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране выявлен 1 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе в следственных изоляторах — 590 случаев».
«К сожалению, один заболевший осужденный, которого мы своевременно госпитализировали в медучреждение органов здравоохранения, всё-таки умер», — сообщил Бояринев.
Отмечается, что по состоянию на 22 октября выздоровели 1 452 человека.
«Продолжают болеть 138 человек», — добавил Бояринев.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал НСН ситуацию с пандемией.