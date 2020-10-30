В МИД России рассказали о ситуации с терроризмом в мире на фоне пандемии

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что террористические структуры стремятся воспользоваться пандемией, чтобы усилить своё влияние.

«В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищённости, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме ещё более серьёзно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма», — сказал Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что в отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников, в первую очередь за счёт тех, кто не согласен с действиями властей по выходу из кризиса.

В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в условиях пандемии манипуляции темами коронавируса и биотерроризма недопустимы.