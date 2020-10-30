Глава российского Минздрава Михаил Мурашко вышел из самоизоляции и приступил к работе. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Он сообщил, что «три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат».

«Сегодня министр провёл ряд совещаний с руководством Минздрава России, принял участие в ряде внешних мероприятий», — добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Мурашко ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов семьи.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал НСН ситуацию с пандемией.