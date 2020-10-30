Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин планирует провести в пятницу, 30 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, у президента также запланирована «внутренняя работа».