Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
Российский лидер Владимир Путин планирует провести в пятницу, 30 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, у президента также запланирована «внутренняя работа».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен