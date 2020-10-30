Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза

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Российский лидер Владимир Путин планирует провести в пятницу, 30 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
  • РИА Новости

«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, у президента также запланирована «внутренняя работа».

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