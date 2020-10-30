В Кремле прокомментировали нападение на участок полиции в Татарстане
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По его словам, между этим происшествием и нападением на прихожан церкви в Ницце нет никакой связи.
«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле произошедшее в Татарстане связанным с событиями в Ницце.
Ранее сообщалось, что в Татарстане после нападения на полицейский участок возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. По данным ведомства, 16-летний подросток бросил в сторону здания два «коктейля Молотова».
По предварительным данным, он выкрикивал религиозные лозунги и грозился всех убить.
В МВД по Татарстану сообщили, что в руках у нападавшего был нож.
На требование подчиниться сотрудникам полиции подросток не отреагировал, после чего напал на одного из полицейских, ранив того в ногу.
Второй сотрудник полиции застрелил нападавшего.