Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter отметила репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Twitter отключил возможность делать ретвиты и реплаи к посту.