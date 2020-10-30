Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США

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Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США.
Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США
  • Reuters

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter отметила репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Twitter отключил возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

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