В Омской области более 23 тысяч человек перешли на удалёнку

Заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что в регионе число людей, находящихся на удалённой работе, превысило 23 тыс. человек.

Об этом пишет Gorod55.

«Если говорить о том, как выглядит ситуация в разных отраслях, то сейчас большинство сотрудников, работающих удалённо, находятся в сфере образования. Это почти 12 тыс. работников», — рассказала Ирина Варнавская.

Она уточнила, что на удалёнку сотрудников перевели 735 работодателей.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.