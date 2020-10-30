В Омской области более 23 тысяч человек перешли на удалёнку
- РИА Новости
Об этом пишет Gorod55.
«Если говорить о том, как выглядит ситуация в разных отраслях, то сейчас большинство сотрудников, работающих удалённо, находятся в сфере образования. Это почти 12 тыс. работников», — рассказала Ирина Варнавская.
Она уточнила, что на удалёнку сотрудников перевели 735 работодателей.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.