В Подмосковье рассказали об открытии временных клиник для пациентов с COVID-19

Временные клиники для пациентов с коронавирусом открывают в четырёх районах Московской области.

Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день открыто 15 тыс. коек. Они заполнены на 80%. Воробьёв подчеркнул, что к середине ноября количество коек увеличат до 18 тыс. Это позволит не закрывать больницы, которые оказывают плановую помощь.

Под новый госпиталь для инфицированных коронавирусом переоборудуют физкультурный центр в Химках. Там разместят до 400 коек, из которых 18 появятся в реанимации, 264 места предназначены для тяжёлых больных, 72 — для лёгких пациентов. Его открытие планируется 6 ноября.

В области открыли ещё три приемных покоя на базе физкультурных центров. Они уже работают. Там установили новые аппараты ИВЛ и доставили кислород.

«С 1 октября мы привлекли уже почти 700 человек, причём 340 специалистов — это жители других регионов», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По сообщениям портала «Юга.ру», в Адыгее подготовят ещё 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.