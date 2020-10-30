Власти Москвы заявили о подготовке к массовой вакцинации от COVID-19

Власти Москвы готовятся к масштабному внедрению вакцины от коронавируса в гражданский оборот, её массовое применение может начаться через месяц. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы готовимся к тому, чтобы вакцину можно было уже масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. На сегодняшний день просто нельзя, потому что должного объёма вакцины просто не поступило», — сказала она.

По её словам, к настоящему времени прививаются группы риска — учителя и врачи.

«Привиты 2,5 тыс. человек. Но мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаём по городу крупную сеть прививочных кабинетов специально для вакцины от коронавируса. Как только эта вакцина поступит, а я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнём её массовое применение для всех желающих москвичей», — подчеркнула Ракова.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19, может начаться в ноябре-декабре.