В Крыму поддержали введение штрафов за жестокое обращение с животными

Введение штрафов за жестокое обращение с животными поддержали в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Такие законопроекты — это хорошо, но главное, чтобы они работали. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что преступления против животных оказываются безнаказанными. В моей практике пока не было ни одного случая, чтобы прецедент закончился наказанием человека за жестокое обращение с животными», — заявила учредитель фонда «От сердца к сердцу» Ирина Харченко.

По мнению президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, защитить права животных способны и предлагаемые штрафы, и закон, который предусматривает уголовную ответственность за подобные преступления.

Как ранее сообщал Inforeactor, в Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак.