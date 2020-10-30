Парки и усадьбы Москвы примут участие в акции «Ночь искусств»
- © Е. Самарин / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции столичные парки подготовят собственную программу в виде онлайн-экскурсий, лекций, познавательных викторин и мастер-классов. Видеоролики будут опубликованы на страницах парков в соцсетях 3 ноября.
Сообщается, что в акции примут участие парк «Сокольники», Лианозовский парк, музей-усадьба «Люблино», усадьба «Воронцово», Таганский парк, Бабушкинский парк, зона отдыха «Левобережье», парк «Фили», музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» и музей Победы на Поклонной горе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что акция «Ночь искусств» пройдёт в Московской области в режиме онлайн.