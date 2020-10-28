«Ночь искусств» в Подмосковье пройдёт в режиме онлайн

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Акция «Ночь искусств» пройдёт в Московской области в режиме онлайн.
«Ночь искусств» в Подмосковье пройдёт в режиме онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей покажет один из залов экспозиции «Древний Звенигород».

Музей-заповедник «Мелихово» запустит онлайн-прогулку по экспозиции усадебного дома. Зрители смогут узнать, как жил писатель Антон Чехов.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» готовит рок-концерт, онлайн-экскурсии и лекции об искусстве.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 3 по 4 ноября в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств», в программе свыше 180 бесплатных мероприятий.

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