«Ночь искусств» в Подмосковье пройдёт в режиме онлайн

Акция «Ночь искусств» пройдёт в Московской области в режиме онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей покажет один из залов экспозиции «Древний Звенигород».

Музей-заповедник «Мелихово» запустит онлайн-прогулку по экспозиции усадебного дома. Зрители смогут узнать, как жил писатель Антон Чехов.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» готовит рок-концерт, онлайн-экскурсии и лекции об искусстве.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 3 по 4 ноября в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств», в программе свыше 180 бесплатных мероприятий.