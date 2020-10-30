В Москве начинается второй сезон проекта «Спортивные выходные»

Второй сезон проекта «Спортивные выходные» стартует в Москве с воскресенья, 1 ноября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В основной программе проекта — йога, пилатес, зумба, скандинавская ходьба, а также круговые, функциональные и танцевальные тренировки. Кроме того, будут доступны лекции о здоровом образе жизни.

В разработке проекта принимали участие Департамент спорта Москвы и центры госуслуг «Мои документы».

«Теперь тренировки доступны пользователям в любом месте и с любого устройства, главное — хорошее настроение и стремление к здоровому образу жизни», — отметил заместитель директора центров госуслуг «Мои документы» Александр Гребенкин.

В июле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве разработаны авторские веломаршруты.