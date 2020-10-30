Эксперты составили рейтинг самых популярных в России мощных автомобилей

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Эксперты сервиса «Авито Авто» подвели итоги III квартала 2020 года и оценили спрос в России на подержанные автомобили мощностью свыше 250 л. с.
Эксперты составили рейтинг самых популярных в России мощных автомобилей
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Первое место в рейтинге наиболее популярных на вторичном рынке автомобилей мощностью свыше 250 л. с. занимает BMW X5. Средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели в России составила в III квартале 2020 года 875 тыс. рублей.

На втором месте — Mercedes-Benz S-класс, который в III квартале обходился покупателям в среднем в 770 тыс. рублей. Третья строчка в рейтинге наиболее востребованных мощных автомобилей с пробегом досталась Mercedes-Benz GLE-класс, средняя цена которого — 760 тыс. рублей.

На четвёртом месте — BMW седьмой серии, цена — 700 тыс. рублей. Замыкает пятёрку лидеров Land Rover Range Rover со средней ценой 1,11 млн рублей.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по покупке подержанного автомобиля.

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