Эксперты составили рейтинг самых популярных в России мощных автомобилей

Эксперты сервиса «Авито Авто» подвели итоги III квартала 2020 года и оценили спрос в России на подержанные автомобили мощностью свыше 250 л. с.

Об этом пишут «Известия».

Первое место в рейтинге наиболее популярных на вторичном рынке автомобилей мощностью свыше 250 л. с. занимает BMW X5. Средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели в России составила в III квартале 2020 года 875 тыс. рублей.

На втором месте — Mercedes-Benz S-класс, который в III квартале обходился покупателям в среднем в 770 тыс. рублей. Третья строчка в рейтинге наиболее востребованных мощных автомобилей с пробегом досталась Mercedes-Benz GLE-класс, средняя цена которого — 760 тыс. рублей.

На четвёртом месте — BMW седьмой серии, цена — 700 тыс. рублей. Замыкает пятёрку лидеров Land Rover Range Rover со средней ценой 1,11 млн рублей.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по покупке подержанного автомобиля.