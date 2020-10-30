На Камчатке вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла
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«Пепловый шлейф на высоте до 6 км над уровнем моря протянулся на 24 км к северо-востоку от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
KVERT установил для Карымского оранжевый код опасности для авиации (один из наиболее угрожающих).
О пеплопадах в МЧС пока не сообщали.