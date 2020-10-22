На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
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«В четверг, 22 октября, началось извержение вулкана Безымянный. Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8:22 по камчатскому времени (21 октября 23:22 мск )», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно предварительной оценке, «высота пеплового выброса составила около 10 километров».
Также сообщается, что в настоящее время вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.
В июне сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,2 км.