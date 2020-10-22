На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единой геофизической службы РАН».

«В четверг, 22 октября, началось извержение вулкана Безымянный. Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8:22 по камчатскому времени (21 октября 23:22 мск )», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительной оценке, «высота пеплового выброса составила около 10 километров».

Также сообщается, что в настоящее время вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.

В июне сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,2 км.