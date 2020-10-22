На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Короткая ссылка
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единой геофизической службы РАН».
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
  • © Wikimedia

«В четверг, 22 октября, началось извержение вулкана Безымянный. Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8:22 по камчатскому времени (21 октября 23:22 мск )», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительной оценке, «высота пеплового выброса составила около 10 километров».

Также сообщается, что в настоящее время вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.

В июне сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,2 км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить