В Москве за полгода назначили 90 тысяч штрафов за нарушение изоляции

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Около 90 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции зафиксировано в Москве за шесть месяцев, сообщил ТАСС начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
В Москве за полгода назначили 90 тысяч штрафов за нарушение изоляции
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Всего за нарушение режима самоизоляции было привлечено к административной ответственности 90 тыс. горожан», — сказал Данчиков.

По его словам, ежедневно около 100 москвичей нарушают обязательную самоизоляцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы продлили домашний режим для москвичей из групп риска заболевания коронавирусом. Он также заявил, что считает, что меры властей по борьбе с распространением COVID-19 восприняты москвичами и выполняются ими.

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