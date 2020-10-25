Собянин отметил выполнение москвичами мер против COVID-19

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Московский мэр Сергей Собянин считает, что меры властей по борьбе с распространением COVID-19 восприняты москвичами и выполняются ими.
Собянин отметил выполнение москвичами мер против COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1».

Мэр напомнил, что пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим, более 1 млн человек работают на удалёнке, а часть школьников учатся в дистанционном формате.

«Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей», — приводит слова Собянина РИА Новости.

Как ранее рассказал глава столицы, прошедшие две недели выявили «рекордные объёмы заболеваемости и госпитализаций», с другой стороны, они дают надежду, что динамика будет снижаться.

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