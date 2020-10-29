Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом среди детей в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей в Москве.
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом среди детей в Москве
  • РИА Новости

«После того когда мы прошли через двухнедельные каникулы и старшеклассники перешли на дистанционку, у нас резко уменьшилось количество детей, которые заражены коронавирусом», — заявил мэр.

Он сообщил, что на данный момент «доля вновь заболевших детей уменьшилась в два раза».

«И количество классов на карантине тоже в разы уменьшилось», — добавил Собянин.

Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. В общей сложности 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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