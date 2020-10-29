В Краснодаре отчитались о ходе проверок масочного режима в транспорте

Короткая ссылка
Власти Краснодара отчитались о ходе проверок масочного режима в общественном транспорте.
В Краснодаре отчитались о ходе проверок масочного режима в транспорте
  • © Денис Гришкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Юга.ру».

«В Краснодаре уже проверили 4 тыс. 195 транспортных средств — трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок», — заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, перевозчикам, нарушающим требования Роспотребнадзора, грозит административная ответственность.

Ежедневно проходит дезинфекция транспорта МУП «КТТУ». По будням обрабатывается 228 трамваев, 141 троллейбус и 128 автобусов.

Автобусы коммерческих перевозчиков также дезинфицируются.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, нужно ли носить маску в гостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить