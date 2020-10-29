В Краснодаре отчитались о ходе проверок масочного режима в транспорте

Власти Краснодара отчитались о ходе проверок масочного режима в общественном транспорте.

Об этом сообщает «Юга.ру».

«В Краснодаре уже проверили 4 тыс. 195 транспортных средств — трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок», — заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, перевозчикам, нарушающим требования Роспотребнадзора, грозит административная ответственность.

Ежедневно проходит дезинфекция транспорта МУП «КТТУ». По будням обрабатывается 228 трамваев, 141 троллейбус и 128 автобусов.

Автобусы коммерческих перевозчиков также дезинфицируются.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, нужно ли носить маску в гостях.