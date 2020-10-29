В Краснодаре отчитались о ходе проверок масочного режима в транспорте
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Юга.ру».
«В Краснодаре уже проверили 4 тыс. 195 транспортных средств — трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок», — заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Как напомнили в пресс-службе городской администрации, перевозчикам, нарушающим требования Роспотребнадзора, грозит административная ответственность.
Ежедневно проходит дезинфекция транспорта МУП «КТТУ». По будням обрабатывается 228 трамваев, 141 троллейбус и 128 автобусов.
Автобусы коммерческих перевозчиков также дезинфицируются.
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, нужно ли носить маску в гостях.