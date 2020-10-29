Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры столичного региона.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве», — сказал Собянин.

По его словам, ежедневно по пригороду и МЦД проезжают около 2 млн человек, и год от года это сообщение становится более комфортным и интенсивным.

«Одно из направлений — это, конечно, наземный общественный транспорт. Мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования», — цитирует мэра «Вечерняя Москва».

Одним из примеров сотрудничества Собянин назвал открывшийся автовокзал «Центральный» на Щёлковском шоссе.

В июле сообщалось, что станцией Славянский бульвар МЦД-1 воспользовались свыше 197 тыс. пассажиров за месяц её работы.