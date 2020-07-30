Станцией Славянский бульвар МЦД-1 воспользовались более 197 тысяч пассажиров за месяц
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Пик перевозок пришёлся на вторник, 28 июля. Станция приняла более 9,7 тыс. человек.
«Если сравнить максимальный суточный пассажиропоток за 28 июля с аналогичным вторником 30 июня, то рост составит 74%, а если с первым днём работы станции, то пассажиров стало больше в два с половиной раза», — отметили в пресс-службе.
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