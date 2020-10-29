В Тамбовской области завели дело по факту поджога квартиры с женщиной и тремя детьми

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В Тамбовской области завели уголовное дело по факту поджога квартиры, где находились женщина и трое детей.
В Тамбовской области завели дело по факту поджога квартиры с женщиной и тремя детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статьи — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство». Подозреваемый — ранее судимый мужчина.

Пожар произошёл в ночь на 29 октября в Котовске. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог своего жилища — квартиры в двухквартирном жилом доме. Члены его семьи получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Мужчина скрылся с места происшествия.

Ранее «Известия» сообщали, что в Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок.

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