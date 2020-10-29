В Тамбовской области при пожаре в частном доме пострадали женщина и трое детей

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Пожар произошёл в частном двухквартирном доме в Котовске под Тамбовом, пострадали женщина и трое детей.
В Тамбовской области при пожаре в частном доме пострадали женщина и трое детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные пресс-службы регионального МЧС.

«Спустя четыре минуты к месту пожара прибыли первые подразделения ПСЧ-9», — говорится в сообщении ведомства.

30-летняя женщина с тремя детьми до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалась из дома и обратилась ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время все четверо находятся в больницах Тамбова.

Ранее «Известия» сообщали, что в Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок.

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