В Тамбовской области при пожаре в частном доме пострадали женщина и трое детей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные пресс-службы регионального МЧС.
«Спустя четыре минуты к месту пожара прибыли первые подразделения ПСЧ-9», — говорится в сообщении ведомства.
30-летняя женщина с тремя детьми до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалась из дома и обратилась ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время все четверо находятся в больницах Тамбова.
Ранее «Известия» сообщали, что в Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок.