Собянин рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных COVID

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных COVID
  • РИА Новости

«Госпитализированы в эти госпитали около 2700 человек», — сообщил мэр.

По его словам, «они потихоньку заполняются, никакого ажиотажа нет».

Он отметил, что «всё идёт в плановом режиме по мере подготовки блоков».

Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. В общей сложности 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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