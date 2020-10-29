Собянин рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в резервных госпиталях для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Госпитализированы в эти госпитали около 2700 человек», — сообщил мэр.

По его словам, «они потихоньку заполняются, никакого ажиотажа нет».

Он отметил, что «всё идёт в плановом режиме по мере подготовки блоков».

Согласно данным оперштаба Москвы на 29 октября, в столице за последние сутки выявили 4906 новых случаев COVID-19, всего выявлено 413 928 случаев. В общей сложности 303 831 человек выздоровел, 6644 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.